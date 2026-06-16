L’istruttivo silenzio dell’Anm sul caso Minetti

C’è qualcosa di magnifico, quasi educativo, nella sorpresa con cui il Fatto Quotidiano ha accolto la solidarietà espressa dagli avvocati milanesi alla procuratrice generale Francesca Nanni. Sorpresa: gli avvocati difendono un magistrato. Sorpresa doppia: lo fanno non per rinunciare alla loro vocazione garantista, ma per ricordare che anche un magistrato può essere criticato senza essere trasformato in un bersaglio. La cosa più divertente, naturalmente, è vedere il Fatto indignarsi perché qualcuno difende una toga. Noi eravamo rimasti all’idea del Fatto come utilissima buca delle lettere del partito delle procure, ma bisogna aggiornarsi: il Fatto ama i magistrati solo quando i magistrati rispondono alle direttive del Fatto. Quando invece sono autonomi, quando non consegnano al tribunale mediatico la sentenza già incorniciata, diventano poteri opachi, apparati, caste, nemici della verità. Fin qui, nulla di nuovo: è il vecchio giustizialismo a geometria variabile.