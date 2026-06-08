Il caccia franco-tedesco non si farà

Il Système de combat aérien du futur (Scaf), l’ambizioso progetto franco-tedesco per lo sviluppo di un caccia multiruolo di sesta generazione New generation fighter (Ngf), è morto. Secondo quanto rivelato ieri dalla Tribune, e confermato in seguito da fonti del governo tedesco all’Afp e a Handelsblatt, Francia e Germania sono giunte alla conclusione che i due colossi coinvolti nel programma, Dassault Aviation e Airbus Defence and Space, non sarebbero riusciti a raggiungere un accordo per portare avanti in un clima disteso la cooperazione: i problemi di governance industriale, a partire dalla ripartizione dei ruoli, erano diventati insormontabili. L’inumazione dello Scaf, un progetto da oltre 100 miliardi di euro, era nell’aria da quasi un anno. E più precisamente da quando Parigi, nel luglio 2025, aveva fatto sapere a Berlino di voler controllare l’80 per cento del programma, poiché il cuore dello Scaf, ossia lo sviluppo del caccia Ngf, era di competenza di Dassault Aviation. La pretesa francese aveva indispettito la parte tedesca, contraria a qualsiasi revisione che potesse ridimensionare il suo ruolo.