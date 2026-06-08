Il caccia franco-tedesco non si farà
Troppe divergenze su governance e ruoli tra Dassault aviation e Airbus. Così il progetto di sesta generazione Scaf è collassato
8 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 17:35
Il Système de combat aérien du futur (Scaf), l’ambizioso progetto franco-tedesco per lo sviluppo di un caccia multiruolo di sesta generazione New generation fighter (Ngf), è morto. Secondo quanto rivelato ieri dalla Tribune, e confermato in seguito da fonti del governo tedesco all’Afp e a Handelsblatt, Francia e Germania sono giunte alla conclusione che i due colossi coinvolti nel programma, Dassault Aviation e Airbus Defence and Space, non sarebbero riusciti a raggiungere un accordo per portare avanti in un clima disteso la cooperazione: i problemi di governance industriale, a partire dalla ripartizione dei ruoli, erano diventati insormontabili. L’inumazione dello Scaf, un progetto da oltre 100 miliardi di euro, era nell’aria da quasi un anno. E più precisamente da quando Parigi, nel luglio 2025, aveva fatto sapere a Berlino di voler controllare l’80 per cento del programma, poiché il cuore dello Scaf, ossia lo sviluppo del caccia Ngf, era di competenza di Dassault Aviation. La pretesa francese aveva indispettito la parte tedesca, contraria a qualsiasi revisione che potesse ridimensionare il suo ruolo.
Lanciato nel 2017 da Parigi e Berlino, alle quali si è aggiunta in seguito Madrid, lo Scaf aveva come ambizione quella di rafforzare l’autonomia strategica del continente, sostituendo il Rafale in Francia e l’Eurofighter in Germania e in Spagna entro il 2040. “No, assolutamente, il progetto Scaf non è morto”, diceva soltanto un mese fa il presidente francese Emmanuel Macron, l’ultimo a credere a questa convergenza storica nel campo della difesa. Le stesse fonti che hanno anticipato ieri la fine dello Scaf hanno annunciato che, in occasione del prossimo Consiglio dei ministri franco-tedesco, i due ministeri della Difesa elaboreranno un piano di lavoro comune incentrato su un numero limitato di progetti ritenuti realistici, tra cui lo sviluppo di un “cloud militare” europeo.