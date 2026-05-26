Il fronte bielorusso scotta

L’Ucraina ha dimostrato di non essere più disposta a subire, adesso reagisce e se minaccia colpisce. Lukashenka ancora non ha avuto intenzione di trascinare il suo paese allo stremo in guerra, ma finora ha sempre obbedito agli ordini di Putin credendo anche alle sue promesse, adesso invece dovrebbe fare pressione contro la volontà del capo del Cremlino di riaprire il fronte bielorusso con la possibile partecipazione più attiva da parte di Minsk. Tikhanouskaya è arrivata a Kyiv il giorno dopo uno dei più grandi bombardamenti russi contro la capitale. Ha visto le macerie, ha fatto incontri istituzionali. Vive fuori dalla Bielorussia da sei anni, all’epoca il suo paese era completamente diverso e anche lei lo era. Un tempo il nemico del suo paese era Lukashenka, adesso è chiaro per tutti che lo è anche Putin, che ha aiutato il dittatore a reprimere le proteste e ne ha approfittato per usare la Bielorussia come base di guerra: mai Kyiv e Minsk sono state più legate.