L'accusa di Bankitalia: il pil si migliora con le riforme non con il debito

Per quanto sia fondamentale la prudenza nella gestione dei conti pubblici – ha spiegato – non sarà sufficiente se non accompagnata da un’azione di riforma che crei le condizioni favorevoli all’innovazione e all’aumento della produttività. E ha aggiunto che tassi di crescita sotto l’1 per cento non possono risolvere la situazione, serve un impegno dell’intero mondo politico per individuare quali misure siano importanti. “Noi – ha ricordato Brandolini – insistiamo molto sul capitale umano e sull’innovazione” e quindi “sul cogliere gli effetti della rivoluzione tecnologica”. L’audizione è stata presa a pretesto dal vice presidente del M5S, Stefano Patuanelli, per ricordare la scivolata del pil sotto il governo Meloni: più 0,9 per cento nel 2023, più 0,8 nel 2024, più 0,5 per cento nel 2025 e più 0,4-0,6 per cento per quest’anno secondo una stima che probabilmente sarà rivista al ribasso. Quello su cui Patuanelli sorvola è l’invito di Bankitalia a porre anche per il futuro il debito sulla traiettoria discendente “apprezzata dai risparmiatori e dai mercati finanziari”. Il che, implicitamente, è un invito rivolto ai governi futuri a percorrere la stessa strada facendo, magari, anche più crescita. Una lezione da tenere a mente.