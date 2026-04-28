L'Istat si difende dalle accuse di Meloni in Parlamento

I tecnici hanno però smentito la lettura del governo: per centrare l’obiettivo europeo non sarebbe bastato nemmeno scendere al 2,99 per cento. Per uscire con certezza dalla procedura d’infrazione occorreva avvicinarsi al 2,94 per cento. Esiste una “zona grigia”, ma non è sufficiente limare pochi decimali. Il punto, ha chiarito l’Istat, è che il rapporto deficit/pil è determinato soprattutto dal disavanzo, mentre intervenire sul denominatore, il pil, richiederebbe variazioni ben più consistenti. Per questo il nodo resta il livello del deficit, su cui continua a pesare anche l’impatto dei crediti fiscali legati al Superbonus.