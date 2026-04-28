Contro il sovranismo bancario tedesco

Così, il tentativo sarebbe andato a vuoto rivelando la contraddizione di fondo di un governo federale, quale quello del cancelliere Merz, che a parole si dice europeista e nei fatti si rivela sovranista. Sarebbe, al limite, comprensibile che per difendere l’autonomia di Commerzbank, il governo, che è ancora azionista con il 12 per cento, chiedesse a una banca tedesca di fare una contromossa per spiazzare Unicredit (per la verità, lo ha fatto e a quanto pare per Deutsche Bank, primo gruppo del paese, non ci sarebbero le condizioni), ma sollecitare altri istituti europei ad intervenire contro un’altra banca europea come Unicredit sembra quasi una gaffe di stato. Vero che il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, sta usando le maniere forti per arrivare al suo scopo e che un’operazione ostile a una banca partecipata dallo stato rappresenta una sfida a tutta la Germania, ma è anche bizzarro che si bussi alla porta, per esempio, di una grande banca francese o spagnola invitandola ad acquisire Commerzbank al solo scopo di ostacolare l’italiana Unicredit. E poi, con quale motivazione, Orcel mi sta antipatico?