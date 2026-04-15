I processi paralleli dell’Antimafia

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, è intervenuto ieri in commissione Antimafia con una lunga audizione incentrata sulle “anomalie” dell’inchiesta mafia-appalti condotta nei primi anni 90 dalla procura di Palermo, sulle quali ha aperto un’indagine a carico degli ex magistrati Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone con l’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra. In due ore e mezza di audizione, De Luca ha portato avanti una sorta di requisitoria contro gli indagati pur premettendo, in modo alquanto bizzarro, “fermo restando la presunzione di innocenza e che tutto ora sarà sottoposto a un giudice”. Non si comprende allora perché, prima di essere vagliate da un giudice, le ipotesi accusatorie elaborate dalla procura di Caltanissetta debbano essere illustrate in commissione Antimafia, ma questo è avvenuto. De Luca ha infatti detto chiaramente che “il procedimento mafia-appalti è stato archiviato senza indagini. Quello che si doveva fare era indagare sulla posizione di Antonino Buscemi e del gruppo Ferruzzi. Invece le indagini sono state fatte solo in maniera apparente”. Ciò sarebbe avvenuto sia nella tranche di indagine delegata a Natoli sia in quella coordinata da Pignatone.