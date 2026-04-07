Mentre tutti guardano Artemis, l’Europa lancia una missione con Pechino

L’Ue si trova in una posizione complicata, perché soprattutto nel settore spaziale è profondamente integrata con gli Stati Uniti, tanto da partecipare attivamente al programma Artemis, ma l’umoralità del presidente americano Donald Trump sta accelerando anche la spinta a provare a riaprire canali selettivi, tecnici e “a bassa intensità politica” con Pechino. Smile è un progetto deciso nel 2016, quando il mondo era diverso, ed è sopravvissuto a tutti i ritardi legati ai controlli sulle esportazioni e alle diffidenze reciproche: lanciarlo adesso significa mandare un segnale di distensione alla Cina ma anche un messaggio di autonomia a Washington. Per ora non ci sono all’orizzonte altri progetti condivisi con Pechino, ma Smile è il segnale che l’Ue e l’Esa stanno cercando di restare dentro l’alleanza occidentale senza chiudere del tutto la porta alla Cina.