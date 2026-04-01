L'aiuto della Siria per aggirare lo Stretto di Hormuz

Sbarcato in Europa per un tour di visite ufficiali fra Germania e Regno Unito, il presidente siriano Ahmed al Sharaa ha portato in dote una promessa: se l’Iran dovesse chiudere ancora a lungo lo Stretto di Hormuz potrete contare su di noi, cari europei. “Siamo una potenziale riserva energetica per l’Europa”, ha detto durante un incontro a Berlino. Pochi giorni prima, Bassem Mohammed Khudair, viceministro del Petrolio dell’Iraq, ha annunciato l’avvio di un progetto ambizioso per rinnovare l’oleodotto che mette in collegamento Iraq e Siria e che sfocia nel porto mediterraneo di Banyas. Si parla di una portata totale di circa 650 mila barili di greggio al giorno, un quantitativo non straordinario ma sufficiente a potenziare il flusso che già oggi parte da Kirkuk e arriva nel Mediterraneo al porto turco di Ceyhan. Dopo avere aderito alla Coalizione internazionale contro l’Isis, Damasco ha capito che la guerra in Iran è la nuova occasione d’oro per dimostrare una volta di più che la Siria sta con “i buoni”, con chi combatte il terrorismo e i regimi.