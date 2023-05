Fermezza bipartisan. Gop e democratici collaborano sul tetto al debito, che utile rarità

Per farsi eleggere speaker del Congresso americano, Kevin McCarthy aveva dovuto mercanteggiare non poco con la destra trumpiana: 15 votazioni, molte promesse, un cedimento allarmante. Visto l’esordio, le aspettative nei confronti di McCarthy erano piuttosto basse, ma oggi questo politico repubblicano ambizioso e navigato sta dando prova di una fermezza inattesa in uno dei negoziati più complicati della legislatura, quello sul tetto del debito – se non si raggiunge l’accordo entro il 5 giugno, l’America va in default. Dopo settimane di scontri e fallimenti, McCarthy si è messo a lavorare in modo collaborativo con il presidente, Joe Biden, e i suoi negoziatori democratici, arrivando a un accordo di massima che è naturalmente il frutto di un compromesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE