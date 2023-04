La rischiosa scommessa di Petteri Orpo e la Finlandia all'estrema destra

Il leader conservatore, uscito vincitore dalle elezioni del 2 aprile, ha annunciato di aver scelto il partito dei Finlandesi per tentare di formare il governo. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni per l’Ue

La Finlandia potrebbe spostarsi molto a destra dopo che Petteri Orpo, il leader conservatore della Coalizione nazionale uscito vincitore dalle elezioni del 2 aprile, ieri ha annunciato di aver scelto il partito di estrema destra dei Finlandesi per tentare di formare il prossimo governo. I negoziati inizieranno il 2 maggio e coinvolgeranno anche due piccole formazioni centriste (il Partito popolare svedese e i Cristiano democratici), necessarie per avere la maggioranza in Parlamento.