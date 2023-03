Idee utili dalla femminista Izzo sulla maternità surrogata

L'intervista pubblicata da Avvenire è un'analisi chiara e puntuale che aiuta a chiamare le cose con il loro nome: l'"utero in affitto" è sempre commerciale, anche se viene presentato come "altruistico" o "solidale"

L’intervista pubblicata ieri su Avvenire a Francesca Izzo, una femminista doc ed ex parlamentare dei Ds, è un importante contributo al dibattito sulla maternità surrogata, un argomento che ha suscitato accese discussioni tra i sostenitori e i critici di questa pratica. Francesca Izzo si è schierata dalla parte dei critici, chiamando le cose con il loro nome e utilizzando il termine “utero in affitto” per indicare la maternità surrogata, che secondo lei è sempre commerciale, anche se talvolta viene presentata come “solidale” o “altruistica”. La posizione di Izzo è ragionevole: “La maternità surrogata vìola l’unicità del processo riproduttivo umano, segmentando e dividendo in pezzi ciò che dovrebbe essere un processo unico e indivisibile”. Inoltre, dice, la pratica dell’utero in affitto riduce la donna che affitta il proprio utero a una sorta di incubatrice, privandola della sua identità e della sua dignità.