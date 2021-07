Gli assurdi attacchi a Confindustria sul Green pass

La Confindustria è attaccata, praticamente da tutti i fronti, per la sua proposta di introduzione del Green pass sui luoghi di lavoro per prevenire i contagi, o comunque ridurre il rischio di infettarsi, al fine di evitare nuove restrizioni o chiusure alle attività produttive. Sono piovute critiche da parte di tutti. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha risposto di voler proseguire “senza proposte unilaterali ma con il confronto costante”. Non si capisce cosa significhi: alla base del confronto ci sono proprio le proposte, che per forza di cose sono unilaterali. Ciò che al limite non deve essere unilaterale sono le soluzioni, ma quelle spettano al governo – ovvero a Orlando – e non a Confindustria. I sindacati hanno respinto la proposta: per la Cisl le aziende non possono imporre il Green pass perché sarebbe “modalità discriminatoria di controllo”; per il leader della Cgil Maurizio Landini “non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce” ma “il governo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE