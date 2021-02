Curcio per Borrelli (e Arcuri)

Una rivoluzione silenziosa. La nomina di Fabrizio Curcio al vertice della Protezione civile al posto di Angelo Borrelli, il cui mandato era in scadenza a marzo, è evidentemente la mossa attraverso cui Mario Draghi intende rivedere l’assetto della gestione dell’emergenza pandemica. Curcio è una vecchia conoscenza del sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli e un profondo conoscitore della Protezione civile: era a capo della sezione Gestione emergenze nell’èra Bertolaso durante il terremoto dell’Aquila (quando Gabrielli era prefetto del capoluogo abruzzese) e, quando lasciò la guida della Protezione civile nel 2015 Gabrielli scelse lui come successore. Quindi per Curcio è un ritorno. Ma dietro a questa scelta c’è evidentemente la necessità di ripristinare il ruolo che la Protezione civile ha sempre avuto nella sua storia – si potrebbe dire il “modello Bertolaso”, che poi non era altro che il “modello Zamberletti” – che è quella della gestione delle emergenze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni