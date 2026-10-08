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Debito sovrano sotto stress

Energia, deficit e inflazione alimentano la svendita globale di titoli di stato
di
Redazione
8 OTT 26
Immagine di Debito sovrano sotto stress

Foto via Getty Images

Ieri l'ondata di vendite sui titoli di stato ha portato il rendimento dei Treasury americani trentennali al 5,7 per cento, ai massimi dal 2002, e quello dei titoli britannici, sempre della stessa durata, al 6,04 per cento circa (anche qui, ai massimi dal 1998). Gli Oat francesi hanno sforato quota 4,9 per cento, tornando verso i picchi di inizio mese. Gli elevati debiti pubblici delle economie avanzate aumentano le preoccupazioni degli investitori. "La Francia potrebbe essere la prima" a fare la resa dei conti sul proprio debito, "ma non sarà l'ultima" ha detto al Financial Times Akshay Singal, responsabile globale del trading sui tassi di interesse a breve termine presso Citi.
Ieri anche l'Italia ha visto aumentare i rendimenti dei suoi titoli: il Btp decennale ha superato quota 4,6 per cento e lo spread è salito a 115 punti. Il rincaro dell'energia legato alla guerra in Iran sta alimentando ulteriormente i timori di un'inflazione più persistente, con il rischio che i rincari si propaghino dall'energia agli altri beni e servizi. E così il rialzo globale dei rendimenti finisce per restringere anche lo spazio per le promesse dei governi a causa dell'aumento della spesa per interessi, che rischia di assorbire una quota sempre maggiore dei bilanci pubblici man mano che il debito viene rifinanziato a tassi più alti (l'Italia ha pagato nel 2025 circa 87 miliardi di euro di interessi sul debito, cresciuti del 2 per cento rispetto al 2024).
I rendimenti sovrani più alti, inoltre, contribuiscono a rendere più caro anche il credito a famiglie e imprese. Secondo i dati pubblicati ieri dalla Mortgage bankers association, negli Stati Uniti il tasso medio di riferimento sui mutui trentennali a tasso fisso è salito al 7,49 per cento nella settimana conclusa il 2 ottobre, il massimo da quasi tre anni. Così, per una famiglia finanziare l'acquisto di una casa diventa più difficile, e ugualmente per le imprese rispetto agli investimenti.

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