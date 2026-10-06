La vertenza Electrolux si è addolcita, ma resta lo spettro del bianco cinese (con possibile acquisizione)

La vertenza Electrolux si è addolcita. Si può dire tranquillamente che rispetto ai drastici obiettivi che si era proposto il gruppo svedese (1.700 licenziamenti secchi) l’azione combinata del Mimit, dei sindacati e delle regioni interessate ha prodotto qualche risultato. E’ ovvio che la crisi strutturale dell’elettrodomestico europeo di fronte all’offensiva dei produttori asiatici non può essere cancellata con un tratto di penna ministeriale ma sembra esserci spazio per governarne gli effetti e nel frattempo vedere quale possa essere una risposta comune a livello di Bruxelles.

I licenziamenti sono stati tolti dal tavolo e lo strumento-chiave per gestire la crisi Electrolux saranno le dimissioni incentivate sostenute da un investimento aziendale (90 milioni). E’ tutta da definire la dote che gli svedesi impegneranno per convincere gli operai di Porcia e Susegana a lasciare nell’armadietto la tuta Electrolux ma sembra esserci nelle due fabbriche una discreta pattuglia di lavoratori disposti a negoziare la propria uscita. Il mercato del lavoro locale promette di assorbire gli esuberi specie se saranno spalmati su tre anni. E comunque il ministro Adolfo Urso ha anche garantito che lo stato è pronto a fare “la sua parte”. Ma quanti saranno i dipendenti che dovranno uscire? Secondo i numeri forniti ieri al tavolo ministeriale dovrebbero essere 1.250 (600 impiegati e 650 operai, non pochi) ma ministro e sindacati contano di poterne ridurre il numero nel prosieguo della vertenza.

Quanto allo stabilimento marchigiano di Cerreto, del quale gli svedesi hanno chiesto a suo tempo la chiusura si è deciso per ora di non staccare la spina. I lavoratori resteranno in fabbrica e si avvierà un processo di re-industrializzazione con l’arrivo di nuovi investitori del settore oppure di attività limitrofe. I sindacati, con qualche sfumatura diversa, hanno salutato con soddisfazione la svolta impressa alla vertenza anche perché sanno che non si dovrebbe faticare a trovare i volontari dell’esodo specie se ci saranno “ammortizzatori sociali robusti”. Un nuovo incontro è già fissato per il 29 ottobre e in quella sede si dovrebbe formalizzare la conclusione della vertenza. Ad addolcire il clima molto ha contato il coinvolgimento di Bruxelles nella persona del commissario Stephane Sejourné, messo alle strette da una posizione comune dei Paesi industriali (Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Slovacchia) che chiede politiche nuove di gestione della transizione dell’industria del bianco a cominciare dalla revisione del Cbam e dal caro-energia.