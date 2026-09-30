Poste Italiane fa un altro passo su Tim e prova a fare all-in

In concreto, Poste avrà piena visibilità sulle principali attività e iniziative di Tim e sarà coinvolta preventivamente nella valutazione delle operazioni di maggiore rilevanza strategica. L’obiettivo dichiarato è coordinare le politiche industriali, integrare competenze, infrastrutture e tecnologie e sviluppare sinergie, mantenendo però l’autonomia giuridica di Tim e delle sue controllate, anche a tutela dei soci di minoranza. Per ora non cambia la composizione del consiglio di amministrazione di Tim e Pietro Labriola dovrebbe restare alla guida della società nella prima fase dell’integrazione. In Borsa il titolo di Tim ha perso il 2,6 per cento. Poste ha guadagnato l’1, 04 per cento.