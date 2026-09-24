Il grande rischio del debito: il mondo spende più in interessi che in AI

Secondo le stime dell’Institute of International Finance (Iif), pubblicate ieri nel rapporto “Global debt monitor”, i governi dei paesi avanzati (tra cui l’Italia) hanno pagato nell’ultimo anno, solo per gli interessi sul debito, circa 3.500 miliardi di dollari: più di quanto tutto il mondo investa nell’AI (2.600 miliardi), nella Difesa (3.100 miliardi) o nell’energia (3.400 miliardi). L’Iif, che riunisce circa 400 istituzioni finanziarie di oltre 60 paesi, ha certificato inoltre che il debito globale ha superato i 365 mila miliardi di dollari. E seppur in rapporto al pil mondiale si sia registrata un calo di 25 punti percentuali dal picco del 2021, secondo l’Iif questo miglioramento è apparente e dovuto all’inflazione, che ha ridotto il valore reale del debito. “Tuttavia – avvertono gli analisti dell’istituto –, man mano che il debito viene rifinanziato a tassi più elevati, la crescita della spesa per interessi rispetto alle entrate e alla spesa pubblica sta progressivamente annullando tali benefici”. Di conseguenza, al rincaro dell’energia scatenato dalla guerra in medio oriente – che le banche centrali, dalla Bce alla Fed, hanno iniziato a contrastare alzando i tassi d’interesse – si aggiunge anche questa tensione.

Secondo l’Iif i costi medi di indebitamento dei paesi del G7 sono al livello più alto da metà 2008, mentre la loro spesa per il servizio del debito è quasi l’85 per cento in più di 18 anni fa. I rendimenti dei titoli di stato stanno raggiungendo cifre record. A metà settembre il Bund decennale tedesco ha toccato il 3,54 per cento, il massimo da quindici anni, mentre il Treasury americano è risalito ai livelli 2023. Il decennale giapponese è arrivato al 3 per cento, come non succedeva dal 1996.

L’Italia entra in questa fase di fuoco incrociato delle molteplici crisi con un debito pari al 136,7 per cenot del pil a fine 2025 che a luglio, secondo la Banca d’Italia, ha raggiunto quota 3.205 miliardi di euro (440 miliardi in più rispetto alla fine del 2022). Ogni anno il Tesoro colloca fra 350 e 365 miliardi di titoli a medio e lungo termine, in buona parte per rimborsare quelli in scadenza, ai tassi del momento. E di conseguenza la spesa per interessi cresce: sui dati Istat pubblicati martedì, nel 2025 lo stato italiano ha pagato in interessi circa 87 miliardi (+2 per cento), il 3,8 per cento del pil.