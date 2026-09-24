Ex Ilva, la decisione della Corte Ue: no aiuti su energia a impresa aiutata da stato

La Corte nel ricostruire l'antefatto ricorda che "nel 2024, le autorità italiane hanno respinto le domande della Acciaierie d'Italia, principale gruppo siderurgico italiano, in merito al suo inserimento, per l'anno 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. Di conseguenza, l'AdI non ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste a favore di tali imprese". I dinieghi - si legge - "si basavano sulla qualificazione dell'AdI come 'impresa in difficoltà' ai sensi degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà, a causa del suo assoggettamento al regime italiano di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza".

"In seguito a ricorsi presentati contro tali dinieghi, il giudice amministrativo italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione dell'esclusione delle imprese sottoposte al regime di amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. La Corte constata che, nell'adottare gli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio, la Commissione ha volontariamente autolimitato il proprio potere discrezionale in merito alla compatibilità degli aiuti di stato. Di conseguenza, qualsiasi deroga a tali regole costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, in particolare quelli di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento". La Corte rileva che "l'Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di stato a favore dell'energia alle prescrizioni della disciplina della Commissione in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, la quale precisa che gli aiuti per l'energia non devono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti al salvataggio".