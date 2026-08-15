Anche le centrali elettriche possono adattarsi al clima che cambia

E’ tuttavia un fatto che nell’Unione europea le centrali termoelettriche raffreddate a ciclo aperto con l’acqua dei grandi fiumi sono oggi alcune centinaia, di cui poco più di 20 sono nucleari (la Francia, con 13 centrali lungo i suoi grandi fiumi, ha il numero più alto). Ma – onori e oneri – il calo di produzione di queste ultime campeggia sui giornali. In realtà, secondo Energy-chart, il sito curato dall’istituto tedesco di ricerca applicata Fraunhofer, nel mese di luglio 2025, nell’Unione europea la domanda elettrica è stata del 3 per cento più elevata che nel luglio 2025, anche a causa dell’elevato uso di condizionatori. Al tempo stesso, la ridotta portata dei fiumi ha avuto l’impatto più significativo sulla produzione idroelettrica, fermatasi al 23 per cento in meno di luglio 2025, poi su quella a carbone e altri fossili, che è stata il 6 per cento in meno; la produzione elettronucleare, è stata invece solo il 2 per cento inferiore a quella di luglio 2025. Quanto alla produzione a gas, essa è persino cresciuta del 7 per cento.