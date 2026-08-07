La Toscana pensa di bloccare un impianto agrivoltaico legato a Israele

Dati Terna alla mano (aggiornati al maggio 2026), la Toscana è la terza regione con maggiori ritardi nell'avanzamento degli obiettivi rinnovabili, traducibili in -225 MW installati. Giani dice di voler accelerare la costruzione di nuovi impianti, in antinomia rispetto a quanto accade in altre due regioni a trazione progressista come Umbria e Sardegna. “Io ragiono con molto pragmatismo e molta concretezza. E già oggi la Toscana dà il 51 per cento di energia rinnovabile al proprio consumo”, dice. “Noi dobbiamo affrancare l'Italia dall'eccessiva dipendenza dal carbon-fossile e andare verso energie che siano compatibili con l'ambiente”. Dall'altro lato però ci tiene a specificare: “Finora anch'io ho dato più pareri negativi che positivi ai vari interventi proposti dai privati, quelli che vanno ad alterare il profilo di territori con la specialità e la bellezza che contraddistinguono la Toscana”. L'approvazione di un comma che dia più discrezionalità “istituzional-politica” potrebbe permettere al governatore di gestire al meglio i rapporti con comitati nimby e ambientalisti vari. Anche proPal.