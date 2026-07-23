Così il campo largo si spacca sul green israeliano in Piemonte

“La condanna di quanto sta accadendo a Gaza è per me netta e senza ambiguità, così come resta altrettanto convinto il sostegno alla transizione energetica e alle fonti rinnovabili. Ma sarebbe un errore ridurre una vicenda complessa come quella di Cavaglià a una contrapposizione ideologica” dice Emanuela Verzella, consigliere regionale in Piemonte col Partito democratico. “Il Biellese non può diventare terreno di scontro ideologico, né in un senso, né nell’altro”, prosegue la dem, che proprio a Biella è stata eletta. “Il punto è un altro – dice – pretendere che qualsiasi progetto, indipendentemente dalla provenienza dei capitali, venga sottoposto a istruttorie rigorose e trasparenti, verificando con la massima attenzione l’impatto sul territorio, sul paesaggio e soprattutto sulle produzioni agricole e sulle eccellenze locali”. Sotto questo profilo, il luogo di origine di Econergy non giocherebbe a sfavore. “Israele è un paese leader mondiale nelle tecnologie applicate all’agricoltura da tanti anni. Sanno bene di cosa si sta parlando”, sottolinea Alberto Avetta, anche lui in Consiglio regionale con il Pd. “L’associazione immediata tra imprese israeliane e governo Netanyahu fa male prima di tutto alle attività degli imprenditori israeliani. Credo che la provincia di Biella valuterà la bontà e la sostenibilità del progetto, non certo sulla base della residenza dei proponenti. Che non è un criterio di valutazione oggettivo”.