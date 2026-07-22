Un dato positivo sull’attrattitività dell'Italia. La ricerca di EY

I punti deboli restano però evidenti. La quota del 4,1 per cento è ancora modesta rispetto al peso dell’economia italiana e il calo dei progetti dimostra che il consolidamento non equivale a una svolta. Gli investimenti sono inoltre troppo concentrati: il Nord-Ovest intercetta il 59 per cento del totale, la Lombardia da sola il 44, mentre il Sud si ferma al 10 per cento. La Lombardia perde peraltro il 22 per cento dei progetti e la quota di imprese intenzionate a investire scende dal 51 al 48 per cento. Il limite decisivo riguarda la capacità di trasformare l’interesse in investimenti effettivi. Sicurezza, qualità della vita, forza lavoro, infrastrutture e competitività fiscale aiutano; burocrazia, complessità normativa, scarso sostegno ai settori strategici, investimenti insufficienti nella formazione, costo dell’energia e lentezza delle autorizzazioni frenano. L’Italia ha smesso di essere poco attrattiva. Non è ancora attrattiva quanto potrebbe.