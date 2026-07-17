Trump vende l’anticipo sui mercati

Dal primo agosto si potrà pagare per leggere qualche millisecondo prima degli altri i post che il presidente Donald Trump pubblica sulla sua piattaforma Truth social. Lo ha annunciato giovedì la stessa Trump Media & Technology Group, la società del presidente che controlla Truth Social, e il servizio si chiamerà “Truth Api”, mentre le tariffe restano ancora ignote. Su Truth Social Trump annuncia le sue decisioni, promuove le azioni di alcune aziende, o suggerisce quando comprare. E quei post muovono i mercati.

Per esempio, nell’aprile 2025, quattro ore prima di sospendere per 90 giorni i dazi che avevano fatto crollare le borse, Trump scrisse che era “un ottimo momento per comprare”: l’indice S&P 500 chiuse in rialzo del 9,5 per cento. Quest’anno è stato il turno della guerra con l’Iran e il gioco degli annunci si è spostato sulla compravendita di petrolio. Per chi fa trading ai massimi livelli, i cosiddetti istituzionali, pochi millisecondi di vantaggio possono voler dire guadagni ingenti. L’asimmetria che si creerà quando solo alcuni riceveranno in anticipo le indicazioni dell’uomo più potente del mondo è evidente, ma l’azienda non ne fa mistero: “I mercati si muovono già sui post di Truth Social”, ha detto l’amministratore delegato ad interim Kevin McGurn, promettendo agli azionisti “una fonte di ricavi duratura”.