Il Mef non vuole più avere quote nelle banche

Anche queste partecipazioni sono destinate al mercato: per BdM è in corso un processo di vendita (Credem è la favorita), mentre per Orvieto è stata riaperta la procedura competitiva. Il messaggio, dunque, è che la stagione dello stato azionista di banche commerciali, entrato per evitare dissesti e completare risanamenti, deve chiudersi. Ciò non significa necessariamente privatizzare Mediocredito Centrale, che conserva una funzione pubblica di sostegno alle imprese. Significa distinguere tra uno stato che interviene per salvare una banca e uno stato che resta stabilmente proprietario e concorrente sul mercato. Fare presto non sarebbe una cattiva idea.