L’ok di Bankitalia a Poste-Tim. Ora tocca alla Consob

La scalata di Poste a TIM entra nella fase decisiva. La Banca d’Italia ha autorizzato l’acquisizione indiretta della partecipazione di TIM in TIMFin, la finanziaria del gruppo. Era un passaggio obbligato: chi conquista TIM finisce per controllare anche un intermediario sottoposto alla vigilanza bancaria. Il via libera non certifica la bontà industriale dell’operazione e non dice se il prezzo sia conveniente per gli azionisti. Significa soltanto che Poste possiede i requisiti per assumere quel controllo indiretto. Ma, rimosso l’ostacolo, l’Opas può partire davvero.