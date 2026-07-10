Secondo l’Iea, i consumi di petrolio caleranno, ma l’inizio del declino è lontano

Occorre poi ricordare che, seppur con diverse violazioni, vige l’embargo sui prodotti petroliferi russi e su quelli iraniani, dopo la ripresa degli scontri tra Usa e Iran. E’ difficile quindi dire se si tratti di una tendenza o di un fatto congiunturale. Quel che è certo è che la disponibilità di petrolio nel mondo è tutt’altro che scarsa e che un eventuale picco raggiunto nei consumi non corrisponde, come si preconizzava negli anni ’70, all’esaurimento delle riserve. Tutt’altro, visto che l’OPEC anche recentemente ha aumentato la sua offerta e la produzione degli Usa, anche grazie a qualche aumento dei prezzi, rimane sostenuta. Dal 1970 ad oggi, invece, i consumi di petrolio sono più che raddoppiati, passando da meno di 50 milioni di barili al giorno a più di 100. Poi anche il petrolio, come tutte le cose del mondo, conoscerà prima o poi l’inizio di un declino, con l’emergere e la diffusione di tecnologie che potranno farne a meno. Ma prima che il “re petrolio” possa conoscere un declino consistente dovrà passare ancora un bel lasso di tempo. A meno che non emergano salti tecnologici veramente rivoluzionari.