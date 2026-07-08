Quasi tutta l’Italia al lavoro

La distanza nel tasso di occupazione tra il gruppo di aree con più occupati e quello con meno occupati è da noi di 24,8 punti, più grande di quella di Germania, Francia e Spagna, e maggiore della media dei paesi Ocse di 11,4 punti. In particolare, secondo un grafico che la nota Ocse sull’Italia ben evidenzia, le due province agli estremi sono Firenze e Taranto. Qui il divario è ancora più netto, ed è certificato anche dai dati Istat: nel 2024 il tasso di occupazione per la fascia 20-64 anni era del 79,6 per cento a Firenze e si fermava al 44,2 a Taranto, oltre 35 punti di distanza tra la provincia con più occupati e quella con meno, secondo l’istituto statistico italiano. In ogni caso, sottolinea l’Ocse, dal 2010 le disparità regionali italiane si sono ridotte del 10,4 per cento rispetto alla media nazionale, grazie al miglioramento delle aree che partivano da livelli più bassi. Ma gli spostamenti interni al paese (in media partono lavoratori più giovani, più istruiti, e spesso più occupati rispetto a chi rimane) verso aree a maggiore occupazione finiscono per rafforzare le disparità del mercato del lavoro invece di attenuarle. Da un lato, sono troppo pochi “per ridurre in maniera consistente le persistenti disparità territoriali nel mercato del lavoro”, dice l’Ocse. E dall’altro, infine, riducono il capitale umano nei territori che ne avrebbero più bisogno.