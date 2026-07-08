Il boom dell'AI sostiene la crescita mondiale, dice il Fmi

Nonostante la chiusura dello Stretto di Hormuz, la crescita mondiale dovrebbe assestarsi al 3 per cento nel 2026 e risalire al 3,4 il prossimo anno secondo il World Economic Outlook pubblicato oggi dal Fondo monetario internazionale.

Il boom dei semiconduttori e dell'AI ha infatti spinto le economie più legate alla tecnologia e ha, nei numeri, compensato il rallentamento causato dalla crisi in medio oriente. D’altro lato, a causa dello choc, l’inflazione è tornata a salire. Come spiega l’Fmi, “la discesa dell'inflazione in atto dall'inizio del 2024 si è fermata”: l'inflazione globale è infatti prevista in aumento dal 4,1 per cento del 2025 al 4,7 di quest'anno, prima di scendere al 3,9 nel 2027.

Per l'Italia la previsione è di crescita ferma allo 0,5 per cento sia nel 2026 sia nel 2027, sotto la media dell’area euro (rispettivamente in aumento dello 0,9 e dell’1,2 per cento). Il pil della Germania, stima l’Fmi, è visto aumentare dello 0,7 quest’anno e poi dell'1 per cento l’anno prossimo. L’economia francese dovrebbe crescere rispettivamente dello 0,6 per cento nel 2026 e dello 0,9 nel 2027, mentre il pil della Spagna è previsto in aumento del 2,1 per cento quest’anno e dell’1,8 l’anno prossimo. Negli Stati Uniti l’aumento del pil è previsto del 2,3 per cento per quest’anno, mentre anche la Cina continua a correre: 4,6 per cento nel 2026, seppur in rallentamento dalla crescita del pil del 5 per cento registrata nel 2025. Il pil dell’Iran invece è visto diminuire del 5,4 per cento nel 2026, nonostante il Fondo sottolinei l’opacità dei dati a causa del contesto geopolitico.

Nei primi tre mesi dell'anno, invece, i quattro grandi esportatori di componenti per l'AI, Taiwan, Corea, Thailandia e Malaysia, sono cresciuti in media oltre le attese di 4,4 punti percentuali. La Corea, che pure importa energia dal Golfo, ha corso a un ritmo annualizzato del 7,5 per cento, oltre quattro volte l'1,8 previsto ad aprile, trainata dai chip e dall’export di hardware legato all’AI.