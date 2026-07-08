Fujimori riconferma Velarde, pilastro della stabilità economica del Perù

Fujimori, figlia dell’ex dittatore Alberto e decima presidente in dieci anni, ha così risolto la questione più delicata e urgente di politica economica del Perù. Infatti la conferma di Velarde, alla guida dal 2006, non era affatto scontata e aveva già impaurito i mercati. Durante la campagna elettorale Sánchez (erede politico di Pedro Castillo, arrestato nel 2022 dopo aver tentato un autogolpe), aveva promesso di cacciare Velarde “il primo giorno di governo” perché “non ci rappresenta” e perché secondo lui il governatore avrebbe lavorato solo per le multinazionali. Nelle settimane vicine al voto Sánchez aveva corretto il tiro, assicurando di rispettare l’autonomia e l’indipendenza dell’istituto in caso di vittoria.