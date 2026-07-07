Riemergere con l’economia subacquea

Un progetto dalla doppia valenza, civile e militare, che complice l’approssimarsi del vertice Nato, che sta facendo correre tutti i titoli della difesa europea, è stato accolto molto bene dal mercato: le azioni Fincantieri hanno guadagnato l’11,4 per cento in una sola seduta (più 22 per cento negli ultimi cinque giorni) in recupero dopo le perdite accumulate nell’ultimo anno. Sono tutte italiane le quattro società acquisite – Next Geosolutions, WSense, Graal Tech e Defcomm – a testimonianza che nel paese esiste una filiera altamente specializzata, compresa la produzione di droni marini e di internet subacqueo, che Fincantieri ha cominciato a integrare verticalmente per diventarne capofila e campione globale. Tra le quattro, la Next Geosolutions è quotata in Borsa, sul segmento Egm dedicato alle piccole e medie aziende, così che Fincantieri dovrà lanciare un’opa per inglobare la società il cui azionista di controllo è attualmente la Marnavi, che fa capo alla storica famiglia di armatori napoletani Ievoli.