Pensioni e previdenza complementare, come funziona la nuova adesione automatica

Dal primo luglio trovano applicazione le nuove norme in tema di previdenza complementare, introdotte dall’ultima legge di bilancio. Tra gli aggiornamenti più significativi, il meccanismo dell’adesione automatica è, senza dubbio, meritevole di particolare attenzione, rappresentando non solo un passaggio chiave per lo sviluppo e la diffusione del settore previdenziale privato, bensì anche, e più in generale, un cambio di paradigma rispetto a una materia in passato regolata secondo logiche differenti. In virtù delle novità introdotte nel d.lgs. 252/2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, in base alle modalità stabilite dalle norme di riferimento.

Tale “spinta gentile” – che opera in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite e che sembra recepire gli insegnamenti propri delle scienze comportamentali – trova alcuni limiti e correttivi. In particolare, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può sempre esprimere la volontà di rinunciare all’automatismo in parola, in questo aspetto confermandosi il carattere necessariamente libero e volontario che guida l’adesione alle forme di previdenza complementare. Nel contesto appena illustrato, la mancata rinuncia diviene così l’elemento centrale di un’architettura normativa più ampia, all’interno della quale, come precisato dalla Covip con la deliberazione del 19 giugno 2026, il silenzio si configura “come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell’adesione già avvenuta in via automatica, ex lege, al momento dell’assunzione”.

Le innovazioni introdotte offrono l’occasione per riflettere sul settore pensionistico privato e sul ruolo che lo stesso è destinato a ricoprire, in misura sempre maggiore, nei perimetri propri dell’apparato di protezione sociale. Nondimeno, le stesse suggeriscono di adottare una prospettiva più ampia e, quindi, di rapportarsi a un quadro eurounionale dove il ricorso al risparmio pensionistico costituisce, ad esempio, uno degli assi portanti della Savings and Investments Union.

Senza volersi soffermare, in questa sede, sui dettagli della disciplina in oggetto – che non si esaurisce nei profili sinteticamente richiamati e che, come intuibile, è caratterizzata da un elevato grado di tecnicismo – deve essere sottolineato che l’attenzione di recente dedicata, a livello domestico, al tema della previdenza complementare risulta più che mai giustificata dalle variabili che pongono in serio dubbio la tenuta e la sostenibilità del sistema pensionistico pubblico.

Le ragioni sono molteplici: dall’“inverno demografico” particolarmente freddo, che comporta una crescente sproporzione tra lavoratori attivi e pensionati, ai problemi di finanza pubblica e di coperture, passando attraverso un mercato del lavoro sempre più atipico, i fattori idonei a destabilizzare il cosiddetto primo pilastro obbligatorio continuano a moltiplicarsi, imponendo pertanto di ripensare con serietà gli incentivi verso forme pensionistiche private. A fronte di quanto precede, l’intenzione di sviluppare meccanismi ispirati all’adesione automatica rappresenta quindi, con tutta evidenza, un possibile punto di svolta per un sistema di previdenza complementare che, pur rivestendo un ruolo cruciale, in Italia – per ragioni sia comportamentali sia tecniche – non è ancora riuscito a dispiegare al meglio il proprio potenziale.