La mossa della a-italianità di Unicredit

Non è un mistero che l’operazione su Commerzbank, per quanto ormai Unicredit stia per prenderne il controllo con oltre il 50 per cento del capitale, continua a essere non gradita dal governo tedesco, il quale ha dichiarato che non consegnerà le azioni impedendo di fatto il delisting dell’istituto, che è un passaggio essenziale per la fusione. Qualche osservatore ha interpretato le parole di Orcel come il segnale che lo spostamento della sede in Germania potrebbe essere un’opzione da valutare per arrivare a un compromesso accettabile per i tedeschi. Del resto, Orcel, punta a seguire una rotta panaeuropea: “Nei prossimi cinque anni faremo qualcosa che non si è mai visto prima: competere con il fintech e gli hyperscaler”. Per quanto riguarda altre operazioni sul mercato domestico, Orcel sembra escluderlo: “Se dovesse presentarsi un’opportunità di acquisizione la valuteremo, ma al momento siamo solo spettatori”. Insomma, semmai dovesse arrivare un cavaliere bianco per contrastare l’opas di Intesa Sanpaolo su Mps non è Unicredit. La sfida a Carlo Messina è fuori dai piani di Orcel. Poi, tutto dipende. Ci sarebbe da credergli se non fosse che l’Italia vuol dire anche Generali.