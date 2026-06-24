Fondazioni? Serve una svolta contro le derive localistiche. Parla Parasassi

Uno degli effetti collaterali del risiko bancario è che le fondazioni azioniste degli istituti coinvolti stanno diventando sempre più ricche: il valore delle cedole che incassano ogni anno aumenta e così anche quello del patrimonio. E’, ovviamente, una buona notizia perché le fondazioni di origine bancaria svolgono un ruolo fondamentale sui territori contribuendo al loro sviluppo economico e sociale. Spesso fanno quello che il pubblico non riesce più a fare. Ma non tutti questi enti sono azionisti del sistema creditizio. Ci sono casi come Cariplo, Fondazione Crt, Compagnia di Sanpaolo, Cariparo (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) e altre, che hanno partecipazioni rilevanti, al punto da incidere su scelte strategiche e di governance. Ma l’evoluzione della normativa ha fatto sì che, a partire dalla fine degli anni Novanta, tante altre fondazioni si dedicassero esclusivamente a scopi filantropici e dismettessero le loro quote. Com’è successo per la Fondazione Roma, che quest’anno celebra il 190 esimo anniversario della Cassa di Risparmio di Roma, da cui trae origine, con un simposio in programma il 25 giugno a Palazzo Sciarra Colonna. Il presidente, Franco Parasassi , che siede nel consiglio di amministrazione dell’Acri, l’associazione del settore guidata da Giovanni Azzone, pone una questione di merito: fare in modo che l’azione delle Fondazioni di origine bancaria non generi più disuguaglianze in termini di ricadute sulle comunità e sui territori.

Un tale impoverimento è stato solo minimamente compensato dalla nascita (con un contributo di solidarietà da parte degli altri enti) di Fondazione con il Sud. Ma questa non è una lotta per il potere tra fondazioni. “E’ piuttosto – prosegue Parasassi – la necessità di superare una visione che fino ad oggi ha fatto si che la distribuzione della ricchezza si concentrasse sui territori e sulle comunità che hanno la fortuna di ricadere nel perimetro degli enti più ricchi mentre ci sarebbe bisogno di aprirsi a bisogni più diffusi. D’altra parte, le piccole fondazioni del Sud Italia potrebbero associarsi in modo da sommare i patrimoni e massimizzare la redditività”. Per il suo patrimonio, Fondazione Roma si è affidata a diversi gestori per ottenere flussi di liquidità costanti nel tempo. “In questo modo, comunità e territori in Argentina, Nepal, Africa possono contare sulla continuità del nostro sostegno così come in Ucraina tramite la comunità di Sant’Egidio. Ma siamo stati vicini allo stesso modo anche a Gerusalemme e a Gaza con progetti umanitari di assistenza sanitaria e sociale. Noi ci affidiamo alla Chiesa e alla sua rete di strutture, che arriva dove c’è più bisogno”. Quello di Parasassi non vuole essere un giudizio di valore sui modelli e le strategie degli altri enti, ma piuttosto una riflessione sulla necessità di adeguarsi a un mondo che sta cambiando attraverso una maggiore apertura. Il dibattito è aperto.