La nuova vita del capitalismo familiare italiano passa anche dai fondi

I fondi operano uno scrupoloso screening del territorio e i criteri di selezione che seguono per individuare le “prede” sono tre: elevata marginalità, ridotto indebitamento ed elevata propensione all’export. “Dopo l’intervento dell’investitore finanziario – recita il report Mediobanca – le imprese target imboccano una decisa traiettoria di crescita: in un biennio addirittura del 25 per cento medio. Aumentano anche i dipendenti e il totale attivo. Ma non è tutto. Il private equity fa ricorso alla leva finanziaria in misura prudente e il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l’ebitda è pari a 2,4 volte, in zona quindi di piena sostenibilità. L’arrivo dei “cavalieri bianchi” (e non più “locuste” come erano definiti negli anni ‘80) modifica la governance delle imprese coinvolte. I consigli di amministrazione si ampliano a circa 5 membri e muta la loro composizione. Non più Cda monocratici, diminuisce l’età media, cala la quota di amministratori locali ma, ahinoi, anche la quota della presenza femminile.