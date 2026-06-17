Bonelli perde la causa contro l'Avvocato dell'Atomo

Parafrasando Clausewitz, si può dire che per Angelo Bonelli la giustizia è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Denunce, esposti e querele sono uno strumento abituale dell’attività del leader ambientalista. Ma stavolta gli è andata male. Europa Verde-Verdi, la ruota del tandem Avs di cui Bonelli è segretario, aveva denunciato per violazione del diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione Luca Romano, meglio noto come “L’Avvocato dell’Atomo”, un celebre divulgatore favorevole all’energia nucleare. Europa Verde chiedeva 52 mila euro di danni sostenendo che alcune espressioni utilizzate da Romano sui social – tra cui la definizione dei Verdi come di un partito di “irresponsabili” e “imbecilli” – provocassero un danno alla reputazione e anche un danno patrimoniale in termini di consenso politico.

Il giudice del Tribunale civile di Roma ha però escluso che le affermazioni contestate superassero i limiti del diritto di critica, soprattutto nel contesto di un dibattito pubblico e politico su temi di forte interesse generale, come i rischi legati alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e il ruolo dei movimenti ambientalisti. La critica politica può utilizzare toni anche aspri e un linguaggio “colorito e pungente”, dice la sentenza, purché non si traduca in una mera aggressione personale. Per giunta il tribunale ha rilevato che alcuni epiteti erano rivolti genericamente ai Verdi, ovvero ai movimenti ambientalisti in generale, e non specificamente al partito di Bonelli. Inoltre, il giudice ha evidenziato che le critiche di Romano (aka L’Avvocato dell’Atomo) non erano totalmente gratuite ma erano fondate su fonti tecnico-scientifiche e valutazioni di organismi indipendenti come l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.