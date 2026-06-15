Btp e sovranismo spuntato: un bilancio della strategia Giorgetti sul debito pubblico

E infatti le cose sono andate diversamente. La quota di titoli in mano agli investitori esteri si è via via allargata, ritornando nel 2025 a superare abbondantemente il 30 per cento. C'entra uno spread più basso con i titoli tedeschi e un miglioramento del rating nazionale da parte delle agenzie. "L'Italia ha offerto un quadro migliore dei precedenti, in modo che gli investitori istituzionali riuscissero a riconsiderare il 'rischio Italia'", prosegue Sanna. "E ciò è stato reso possibile anche alla linea di prudenza e alla stabilità di questo governo, oltre al peggioramento della situazione degli altri paesi. Dalla Francia al Regno Unito, fino alla Germania". Senza contare il contesto internazionale fatto di guerre, dazi e incertezza. In uno scenario del genere, i titoli italiani hanno aumentato sensibilmente il loro fascino.