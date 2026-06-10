Tutti gli occhi su Unicredit (e Delfin)

Con queste premesse, non sarà semplice per il cda presieduto da Francesco Milleri prendere una decisione sull’offerta di Intesa perché equivale a fare una scelta di campo mentre c’è in ballo un’operazione così delicata. Certo, per ora Delfin può dirsi in una “comfort zone” perché ha diverse alternative sul tavolo e tutte con prospettive di guadagno. L’aria che tira in ambienti vicini alla società è di attesa per vedere se per caso su Mps arriverà un’offerta concorrente. Ma chi potrebbe farla? Unicredit che è impegnata in Germania e se proprio si dovesse muovere lo farebbe su Banco Bpm? La stessa banca milanese, per unirsi a Siena e realizzare il famigerato terzo polo in cui neanche più il ministro Giancarlo Giorgetti sembra più credere? Insomma, per adesso l’opas di Intesa (e Unipol) sembra difficilmente battibile. E Delfin dovrà scegliere, magari pensando a come schierarsi nella partita Generali dove si preparano nuove alleanze guidate da due grandi banche: Intesa Sanpaolo e Unicredit, appunto.