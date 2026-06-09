Lovaglio, Delfin, Grilli e altre domande aperte dopo la mossa di Messina

Non perché il ministro dell’Economia perda tutto. Ma il disegno paziente costruito attorno a Mps e Bpm e agli equilibri del capitalismo finanziario italiano viene superato da una mossa più grande, più rapida, più messiniana . Giorgetti non subisce una sconfitta politica piena. Subisce una sconfitta di regia. Ma accanto a Giorgetti c’è un’altra sconfitta, meno esposta e forse più interessante: quella di Vittorio Grilli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca. Perché in questa partita Grilli non è stato uno spettatore. Ha lavorato, insieme con Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Giorgia Meloni, alla costruzione della vittoria di Luigi Lovaglio a Mps, cioè alla possibilità che il Monte diventasse il perno di una sistemazione più ampia, e un certo equilibrio del capitalismo italiano. Quella costruzione oggi rischia di apparire come un ponte arrivato a metà.

Lovaglio doveva essere il motore della nuova partita. Intesa lo trasforma in una variabile. E Grilli, che aveva lavorato molto su quella traiettoria, scopre che nel risiko bancario italiano puoi apparecchiare il tavolo per mesi e poi arriva qualcuno che cambia menù. Lovaglio ha avuto meriti veri nel risanamento di Mps. Ma una cosa è risanare una banca, un’altra è trasformarsi nel perno stabile del capitalismo italiano. Quando arriva Intesa, quando arriva Messina, quando entra in scena Cimbri con Unipol e Bper, il generale scopre che la campagna d’Italia è diventata più complicata. E ci vuole molto a capire che un carattere tosto come Lovaglio difficilmente si sposerà serenamente né con Messina né con Cimbri? La domanda successiva riguarda UniCredit. Possiamo davvero pensare che Andrea Orcel, dopo la partita tedesca su Commerzbank, resterà a guardare l’Italia che si ridisegna senza di lui? Difficile. Può continuare a giocare in Germania, certo. Può scegliere prudenza. Ma può anche tornare a guardare Banco Bpm. Perché se Mps finisce dentro Intesa, se Mediobanca cambia destino, se Delfin ricalibra la propria posizione, se il ruolo francese diventa più delicato, Banco Bpm può essere nuovamente un dossier aperto. Infine c’è Delfin. Anche qui la domanda è semplice: un conto è finanziare Del Vecchio junior avendo come prospettiva, domani, la possibilità di entrare in gioco su Mps, costruendo un rapporto speciale con Delfin.