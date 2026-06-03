Torino è divisa sulla riconversione industriale verso la Difesa

“E’ una coglionata”. Il riferimento del leader della Cgil è “all’idea che attraverso l’investimento nei settori della Difesa e delle armi si possa sostituire la crisi di altri settori”. E’ da settimane ormai che nella città della ex Fiat si è aperto un acceso e interessante dibattito sul futuro della manifattura della città, dibattito che non poteva che avere sullo sfondo la crisi del settore auto, le scelte contraddittorie di Le risposte di natura più squisitamente industriale non sono così facili, innanzitutto perché si tratta di mercati la cui struttura è molto differente. L’automotive produce ampi volumi con margini bassi mentre la Difesa e l’aerospazio richiedono volumi limitati, certificazioni rigidissime e tempi lunghi. Di recente la società di consulenza Ernst & Young ha realizzato una mappa della possibile riconversione analizzando un campione di 100 aziende, localizzate per il 70 per cento tra Piemonte e Lombardia e composto al 78 per cento da medie/grandi imprese. La conclusione alla quale si arriva è che va trovata “una via italiana” alla diversificazione auto verso la Difesa che coinvolga filiere e distretti. “Noi non abbiamo una Volkswagen, una Gm o una Ford che con la loro decisione di investire sulle nuove produzioni di per sé assicurano il successo del progetto” dice lo studio. Il giudizio di politica industriale più ultimativo lo si deve a Maurizio Landini in occasione dell’ultima sua visita di pochi giorni fa a Torino:. Il riferimento del leader della Cgil è “all’idea che attraverso l’investimento nei settori della Difesa e delle armi si possa sostituire la crisi di altri settori”. E’ da settimane ormai che nella città della ex Fiat si è aperto un acceso e interessante dibattito sul futuro della manifattura della città, dibattito che non poteva che avere sullo sfondo la crisi del settore auto, le scelte contraddittorie di Stellantis e i riflessi sul mondo della componentistica subalpina. Ma la novità è quella che si cela dietro la parola riconversione. E’ possibile che le Pmi dell’area torinese invece di chiudere i battenti riconvertano le loro produzioni per servire da fornitori l’industria della Difesa e dello Spazio?. L’automotive produce ampi volumi con margini bassi mentre la Difesa e l’aerospazio richiedono volumi limitati, certificazioni rigidissime e tempi lunghi. Di recente la società di consulenza Ernst & Young ha realizzato una mappa della possibile riconversione analizzando un campione di 100 aziende, localizzate per il 70 per cento tra Piemonte e Lombardia e composto al 78 per cento da medie/grandi imprese. La conclusione alla quale si arriva è che va trovata “una via italiana” alla diversificazione auto verso la Difesa che coinvolga filiere e distretti.

Insomma la direzione è giusta ma va governata per poter pensare di ricavarne un successo se non per tutte, anche solo per un consistente drappello di Pmi. Le più evolute e capaci di intercettare il cambiamento. Però, per quanto sia complesso il percorso verso la riconversione, il dibattito che ha preso piede a Torino è più di carattere etico che di politica industriale. La posizione di Landini non stupisce: è la seconda volta che la Cgil assume un orientamento che va in contrasto con gli interessi immediati di occupazione e lavoro stabile dei suoi iscritti. La prima è stata con il caso Teva: quando le strutture di base della confederazione hanno boicottato i prodotti farmaceutici della multinazionale israeliana salvo poi, di fronte ai rischi di chiusura di uno stabilimento e ridimensionamento delle produzioni, chiamare allo sciopero e alla solidarietà delle istituzioni. La seconda riguarda proprio l’indotto auto torinese. Con il mantra “la tecnologia non è neutra” Landini si oppone a una riconversione che, per quanto difficile, consentirebbe di salvare imprese e lavoro in un’area che lamenta – nelle quotidiane dichiarazioni delle sue voci più ascoltate – un processo di deindustrializzazione.

A onor di cronaca è vero però che nella società torinese la posizione della Cgil non è isolata. Anzi. A prendere posizione in maniera netta contro la riconversione verso l’industria della Difesa è stato a fine aprile addirittura l’arcivescovo di Torino, Roberto Repole. Con una lettera pubblicata in occasione del Primo Maggio il cardinale aveva lanciato quello che i giornali locali avevano definito “un monito”: Torino non sia la città delle armi. “Dobbiamo riflettere se sia umano darci tanto da fare per attrarre e sviluppare fabbriche di armi. Vogliamo affidare alla guerra le speranze del nostro territorio?”, si era chiesto l’arcivescovo. E aveva però aggiunto: sappiamo che decenni di crisi industriale hanno lasciate sacche di disoccupazione da risolvere e nessuno può pretendere che i disoccupati rifiutino le occasioni di lavoro “perché sono l’anello più debole della catena”. Le parole di Repole avevano trovato ampia eco dentro il Movimento 5 Stelle. Il capogruppo in Comune, Andrea Russi, aveva espresso un plauso e dichiarato che la scelta di riconvertire verso la Difesa “non è neutra, è profondamente politica, definisce il modello di città e di società che si intende costruire”. A parziale completamento del quadro delle reazioni in città, e senza stabilire nessun nesso causa-effetto, bisogna pur ricordare come un gruppo di militanti del circolo Askatasuna, che conserva una certa influenza negli ambienti accademici, avessero fatto saltare con un blitz i cancelli dello stabilimento torinese del gruppo Leonardo.