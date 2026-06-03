Orcel si muove ancora in Commerzbank

Unicredit è arrivata molto vicina a espugnare le fortezza Commerzbank. Lo confermano gli ultimi dati comunicati ieri sera dalla banca guidata da Andrea Orcel. La posizione complessiva detenuta nell’istituto tedesco, tra azioni, derivati e altri strumenti convertibili acquistati sul mercato, è arrivata al 43,2 per cento. Ma attenzione, se a questa partecipazione potenziale si aggiunge il 7,6 per cento di adesioni all’ops, Unicredit ha già superato il 50 per cento. Ed è questa la vera novità. Anche se lentamente, sta crescendo, infatti, il fronte degli azionisti di Commerzbank disposti ad accettare l’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit e che si chiude il 16 giugno. Rispetto ai dati di solo una settimana fa le adesioni hanno fatto un grande salto (dall’1 al 7,6 per cento) grazie anche al fatto che in Germania si comincia a respirare un clima di rassegnazione sulla scalata italiana.