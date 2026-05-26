Perché De Laurentiis battaglia con comune e regione sullo stadio di Napoli

Mentre i tifosi del Napoli aspettano col fiato sospeso il nome dell’allenatore che sostituirà Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis attacca tutti, amministratori locali e governo, nella conferenza stampa seguita alla vittoria contro l’Udinese. E nasce un caso politico-calcistico. Il presidente ha accusato il ministro dello sport, Andrea Abodi, di avere fatto “casini” con il settore giovanile, il ministro Giancarlo Giorgetti di avere sulla scrivania la maglia del Southampton (e quindi “che gli frega del calcio italiano”), i politici di chiedere i biglietti gratis per vedere le partite e, infine, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di intralciare i suoi progetti per costruire il nuovo stadio. Sembrava uno sproloquio domenicale a beneficio di telecamere, magari per distogliere l’attenzione dai rumor di un interesse da parte di un gruppo di investitori americani, ma poi la gelida risposta di Manfredi ha fatto capire che c’è molto di più. “Noi abbiamo lo stadio Maradona – ha detto il sindaco – e stiamo discutendo con istituzioni sportive nazionali e internazionali per una riqualificazione dello stadio che è un bene pubblico, poi se De Laurentiis vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questo progetto da tanto tempo. Quando arriverà noi lo valuteremo con la massima disponibilità e nei tempi più rapidi possibili, ma fino ad ora non è arrivato”. Evidentemente, qualcosa si è rotto nelle relazioni tra la società e i livelli istituzionali, che in Campania hanno trovato nel tandem Manfredi-Fico un “campo largo” che sta provando a funzionare partendo proprio dalle grandi opere di riqualificazione. Nell’Agenda per Napoli – un documento programmatico per la città che i due hanno condiviso – c’è un intero capitolo dedicato allo stadio Diego Armando Maradona e al suo ammodernamento. Un masterplan da 200 milioni di euro, in buona parte a carico della regione che su questo dossier farebbe confluire parte dei fondi di coesione per il Sud, secondo un intento condiviso anche a livello di governo. Insomma, l’accordo politico per la rinascita dell’ex San Paolo sarebbe addirittura bipartisan così come il programma degli interventi per ospitare l’America’s Cup il prossimo anno. Ma a De Laurentiis questa cosa non va a genio. Così, nella caldissima conferenza stampa di domenica sera, è partito con un attacco durissimo indirizzato al presidente Fico: “Gli ho detto: se ti azzardi a dare 200 o più milioni al Comune per rifare il Maradona, io non investo più un euro nel Calcio Napoli”, ha esclamato. Una minaccia. Certo, motivata dal fatto, a suo dire, di avere verificato che tutti i progetti di ristrutturazione dell’attuale stadio sarebbero impraticabili, ma pur sempre una minaccia, che, davanti a tutti, ha raccontato di avere rivolto al diretto interessato. De Laurentiis conosce il fair play finanziario, ma ha dimenticato quello istituzionale. Anzi, il suo è stato proprio uno sbroccamento che non è passato inosservato a vari livelli, anche se l’unico a replicare è stato Manfredi dandogli, praticamente, del fumoso. Ma non saranno le intemperanze di De Laurentiis a fermare il pentastellato Fico, che proprio in questi giorni ha garantito al ministro Abodi che il progetto per il Maradona sarà inoltrato all’Uefa a luglio. Anzi, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la Regione Campania delibererà a stretto giro la copertura finanziaria necessaria alla riqualificazione dell'attuale stadio che si vorrebbe candidare a ospitare gli europei di calcio del 2032. Di fronte a questa scelta così netta, De Laurentiis ha due strade: partecipare all’operazione o promuovere un suo progetto ex novo che, comunque, costerebbe almeno il triplo rispetto a quello di Fico-Manfredi. Ma poi dove? Prima ha parlato di Bagnoli, poi del Centro Direzionale di Napoli e, infine, dell’area della ex Q8. Di recente, De Laurentiis ha presentato un piano per il nuovo stadio alla Zes Mezzogiorno, sperando nelle facilitazioni burocratiche e negli incentivi fiscali previsti, ma gli è stata bloccata “in attesa di integrazioni”. Dove va il patron del Napoli? Assicura che non accetterà l’offerta da 2 miliardi avanzata dal consorzio di imprenditori statunitensi. L’intermediario della proposta sarebbe stato Matt Rizzetta, 43 anni, presidente del Napoli Basket e del Campobasso Calcio, legato al mondo degli investimenti sportivi internazionali. E c’è chi giura che Rizzetta non mollerà facilmente.