EconomiaEditoriali
•
Cassa depositi e prestiti blinda Nexi
Il cda di Cdp Equity ha eliminato il rischio che il governo usi il golden power contro scalate esterne
26 MAG 26
Foto Ansa
Dopo i rumors di fine aprile sull’arrivo imminente di un’opa da parte del fondo anglo-americano Cvc Capital Partners su Nexi, la Cdp blinda da scalate esterne la società che gestisce un business strategico per il paese come i pagamenti bancari. Il cda di Cdp Equity, domenica 24 maggio, ha deliberato un’operazione finanziaria complessa, con il supporto di Mediobanca, Jp Morgan e Pwc, finalizzata al rafforzamento nel capitale di Nexi fino alla soglia del 29,9 per cento. Cdp Equity, infatti, detiene al momento il 19 per cento di Nexi, abbastanza per esercitare un’influenza diretta sulla governance ma non tanto da impedire a terzi di provare ad assumerne il controllo.
Così, attraverso una prima sottoscrizione di strumenti derivati pari all’8 per cento, ha creato le condizioni per consolidare la sua presenza nel campione delle infrastrutture digitali. Nexi gestisce oltre 40 milioni di carte di credito e 2,7 miliardi di transazioni ogni anno in 24 paesi e il suo business è di interesse nazionale tant’è che si era vociferato che, qualora Cvc avesse davvero lanciato un’offerta pubblica, il governo Meloni sarebbe ricorso al golden power. Il rafforzamento di un’istituzione pubblica nel capitale dovrebbe a questo punto scoraggiare altri tentativi di conquista nei confronti di Nexi molto apprezzata soprattutto dagli operatori esteri in una fase in cui i sistemi di pagamento stanno assumendo un peso crescente nella definizione degli assetti geopolitici. La stessa Cdp ha stretto da tempo un patto di sindacato con l’americana Hellman&Friedman che detiene il 22 per cento di Nexi e si è impegnata a non andare oltre a patto che altri soggetti non provino ad avanzare. Insomma, Cdp Equity ha tagliato la testa al toro diventando il primo socio e creando una maggiore stabilità dell’azionariato. Ha reso Nexi meno contendibile, e ha praticamente eliminato il rischio che il Mef debba ricorrere, anche qui, a un golden power per proteggere un asset strategico. Gli investitori hanno apprezzato con un rialzo del titolo di oltre il 7 per cento.