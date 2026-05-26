Cassa depositi e prestiti blinda Nexi

Così, attraverso una prima sottoscrizione di strumenti derivati pari all’8 per cento, ha creato le condizioni per consolidare la sua presenza nel campione delle infrastrutture digitali. Nexi gestisce oltre 40 milioni di carte di credito e 2,7 miliardi di transazioni ogni anno in 24 paesi e il suo business è di interesse nazionale tant’è che si era vociferato che, qualora Cvc avesse davvero lanciato un’offerta pubblica, il governo Meloni sarebbe ricorso al golden power. Il rafforzamento di un’istituzione pubblica nel capitale dovrebbe a questo punto scoraggiare altri tentativi di conquista nei confronti di Nexi molto apprezzata soprattutto dagli operatori esteri in una fase in cui i sistemi di pagamento stanno assumendo un peso crescente nella definizione degli assetti geopolitici. La stessa Cdp ha stretto da tempo un patto di sindacato con l’americana Hellman&Friedman che detiene il 22 per cento di Nexi e si è impegnata a non andare oltre a patto che altri soggetti non provino ad avanzare. Insomma, Cdp Equity ha tagliato la testa al toro diventando il primo socio e creando una maggiore stabilità dell’azionariato. Ha reso Nexi meno contendibile, e ha praticamente eliminato il rischio che il Mef debba ricorrere, anche qui, a un golden power per proteggere un asset strategico. Gli investitori hanno apprezzato con un rialzo del titolo di oltre il 7 per cento.