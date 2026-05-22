Fare soldi restando indipendenti. La sfida di Bezos è sempre la stessa

“Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse”, è scritto nella “Ricchezza delle nazioni”. Possiamo realisticamente dubitare che Jeff Bezos abbia letto tutti i poderosi volumi di Adam Smith , ma certamente nell’intervista alla Cnbc con la quale ha surriscaldato la rete, ha rilanciato a modo suo uno dei detti più noti del fondatore dell’economia politica:, è scritto nella “Ricchezza delle nazioni”.

perché devono fare utili per stare in piedi ed essere indipendenti. Repressore della libertà e dell’indipendenza giornalistica? Al contrario,“il giornalismo investigativo è il cuore del giornalismo”, proclama e ricorda che il Post ha vinto il Pulitzer per le sue inchieste sul Doge. Lui non ha mai detto chi licenziare, ma di guardare ai dati: “Se la gente non ti compra è perché non fai un buon prodotto”. “Se faccio bene il mio lavoro, il valore per la società proveniente dalle mie aziende che danno profitto sarà molto maggiore del bene che faccio con le mie donazioni caritatevoli”. Bezos dà miliardi di dollari in beneficenza e continuerà, ma “è facile farlo male”, aggiunge. “La domanda è se queste donazioni creano dipendenza o indipendenza”, quindi se aiutano davvero a uscire dalla trappola della povertà o se la riproducono sia pure in buona fede. Il creatore di Amazon si presenta non come magnate crapulone (e spesso lo è stato, come nel pacchiano matrimonio a Venezia), ma come alfiere dell’imprenditoria che difende il profitto quale molla fondamentale per accrescere la ricchezza delle persone, non solo delle nazioni. Perché allora licenzia e perché in particolare dal suo Washington Post ? Lo incalza Andrew Ross Sorkin. La risposta è la stessa:. Repressore della libertà e dell’indipendenza giornalistica? Al contrario,“il giornalismo investigativo è il cuore del giornalismo”, proclama e ricorda che il Post ha vinto il Pulitzer per le sue inchieste sul Doge. Lui non ha mai detto chi licenziare, ma di guardare ai dati: “Se la gente non ti compra è perché non fai un buon prodotto”.

L’intervista ha toccato tutti i temi più controversi. Il piccolo grande Jeff, figlio di un immigrato cubano e di una ragazza madre, se la prende con il sindaco di New York, che vuole rendere il sistema fiscale più proporzionale tassando i ricchi. “Piuttosto, portiamo a zero le imposte federali sulla metà più povera della popolazione; oggi paga il 3 per cento del totale, i più ricchi l’un per cento, ma zero è meglio”, propone e aggiunge: “Potreste raddoppiare le mie tasse e non cambierebbe niente per un insegnante del Queens”, che guadagna tra i 69 mila e i 77 mila dollari se ha un master. Piccato, Zohran Mamdani ironizza: “Conosco alcuni insegnanti del Queens che la pensano diversamente”.

L’intelligenza artificiale, dice Bezos, è “come scavare con un bulldozer invece che con una pala”, non distrugge l’occupazione, al contrario crea scarsità di posti di lavoro che saranno necessari per soddisfare i nuovi bisogni. Il vero senso dell’AI è risolvere meglio e più facilmente i problemi. Non c’è nessuna bolla, Bezos punta su una ricaduta positiva sulla produttività, anche se finora le maggiori ricerche dimostrano che non sta avvenendo; molti sostengono che accadrà, nessuno è in grado di dire quando. Lo stesso per le infrastrutture collocate nello Spazio (a cominciare dai mega data center). E’ possibile, ma è impossibile stabilire una data. Suscita sorpresa la sua affermazione che Donald Trump oggi è “più maturo e disciplinato che nel primo mandato”. Da quel che dice e quel che fa sembra proprio il contrario. Si sa che Bezos è entrato nel club trumpiano, anzi fa parte della corte del comandante in capo. Forse perché la nuova avventura spaziale è strettamente dipendente dai favori, dalle scelte, dai sostegni economici del governo. “Ho lavorato con tutti i presidenti e continuerò a farlo”, insiste. Non svela molto sul nuovo progetto chiamato Prometheus, un laboratorio per creare gli ingegneri della nuova èra AI. E ribadisce che “l’innovazione è la radice della civiltà”.