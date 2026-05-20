Più democrazia nei mercati finanziari con l’IA

La domanda è se l’IA possa rendere questo attivismo più inclusivo. Può dare voce a Millennials e Gen Z prima ancora che dispongano di grandi patrimoni? Le nuove generazioni portano priorità che non si esauriscono nel rendimento finanziario: sostenibilità, inclusione, etica. L’IA, riducendo i costi informativi, analizzando grandi moli di dati e facilitando il coordinamento digitale, potrebbe abbassare le barriere all’ingresso e consentire un attivismo identitario e generazionale. Ma esiste anche l’altra faccia: il potere. L’IA non nasce nel vuoto, si innesta in ecosistemi già segnati da profonde asimmetrie e tende a rafforzare chi è già forte. Consigli di amministrazione, fondi, proxy advisor e banche d’affari la usano con sistemi proprietari, dati interni e risorse superiori. Le ultime proxy season mostrano un quadro meno entusiasmante: crescono le proposte degli azionisti, ma si polarizzano; il sostegno alle iniziative ESG diminuisce; le campagne attiviste aumentano, ma non il loro successo. Il cambiamento potrà arrivare solo se consigli e istituzioni useranno l’IA non soltanto in chiave difensiva, ma come dispositivo di ascolto delle nuove generazioni, integrandone priorità e rappresentanze. L’IA resta sospesa tra promessa e potere: se diventerà una forza democratizzante dipenderà da regole, istituzioni e decisioni umane. Il progresso non è mai automatico, nemmeno con l’IA: è sempre una scelta.