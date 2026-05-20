La vittoria (burocratica) di Altman su Musk è una spinta in Borsa

Poche ore dopo la sentenza, lo stesso Musk ha scritto sul suo X che giudice e giuria non si sono mai pronunciate nel merito. La questione della prescrizione era stata al centro del dibattimento anche quando Musk era stato chiamato a testimoniare per tre giorni consecutivi: quando si era accorto delle presunte violazioni, e perché aveva atteso fino al 2024 per agire. La storia tra i due risale al 2015, quando Musk e Altman fondarono OpenAI insieme come nonprofit con l’obiettivo di sviluppare l’intelligenza artificiale nell’interesse collettivo. Già nel 2017, i fondatori erano convinti di dover affiancare una struttura for-profit per raccogliere capitali e attrarre ricercatori. Musk voleva il controllo; gli altri no. Nel 2018 lasciò il consiglio di amministrazione. Da allora OpenAI è diventata una delle aziende private più preziose al mondo, valutata 852 miliardi di dollari dopo un round da 122 miliardi chiuso lo scorso marzo, con Microsoft come investitore storico e principale.