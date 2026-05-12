Cosa c'è dietro il rialzo a sorpresa della produzione industriale

Il comunicato ufficiale Istat riconduce il rialzo ad un deciso aumento della produzione di beni strumentali e a uno più contenuto dei beni intermedi, variazioni negative invece fanno registrare i beni di consumo e l’energia. Se scendiamo a livello di settore per una chimica che va decisamente male c’è la “piccola primavera” delle vendite di auto – registrate già negli ultimi dati Stellantis – che può vantare il maggiore incremento settoriale anno su anno (addirittura +11,2 per cento). Secondo Fedele De Novellis, partner di Ref Ricerche, il rialzo della produzione industriale è legato ai macchinari e ai mezzi di trasporto “ma anche agli investimenti pubblici per la difesa europea che stanno gradatamente entrando in circolo lungo le filiere”. Si tratta pur sempre di “un miglioramento molto circoscritto” che si unisce però alle buone performance dell’elettronica e della farmaceutica (quest’ultima quasi una costante). Le osservazioni di De Novellis, se allargate, ci permettono di fotografare con maggiore nitidezza il momento che vive l’industria italiana. E’ forse impreciso, anche dopo gli esuberi Electrolux e la persistente paralisi dell’Ilva, parlare sic et simpliciter di deindustrializzazione. Occorre distinguere. Il peso maggiore della crisi industriale è addensato attorno alla grande impresa ed alcuni settori come siderurgia ed elettrodomestici mentre le medie imprese italiane internazionalizzate, le nostre multinazionali tascabili (anche della meccanica), continuano a crescere e persino a macinare acquisizioni dirette sui mercati esteri. I nomi sono quelli di Comer, Pedrollo, Fassi, Ima e molte altre che progettano un ampliamento della loro taglia e restano pienamente competitive nonostante la Grande Incertezza che caratterizza questa stagione.