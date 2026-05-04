Dal risparmio un tesoretto che può servire alle imprese

Eurostat ha fatto un po’ di conti e ha visto che in Italia sono aumentati i risparmi e sono diminuiti i loro impieghi produttivi. “Italiani primi per risparmio ultimi per investimenti”, hanno titolato i giornali, magari con troppa enfasi sui primi e sugli ultimi, ma la sostanza è la stessa. Eppure l’equilibrio potrebbe cambiare. Ci sono circa quattromila miliardi, sui novemila e rotti che compongono la ricchezza degli italiani, destinati a impieghi finanziari. La maggior parte finisce in buoni del tesoro, diminuiscono i fondi di investimento per lo yo-yo delle borse, aumentano i depositi in conto corrente anche come conseguenza delle incertezze geopolitiche e degli sconquassi internazionali. Tuttavia c’è un tesoretto privato che potrebbe essere messo in moto destinandolo a finanziare l’economia reale, le imprese, la manifattura che continua a languire con tassi negativi ormai da tre anni.