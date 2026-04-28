Il derby Cassino-Mirafiori sulla vendita di Stellantis ai cinesi

Giorgio Airaudo, segretario della Cgil Piemonte, appena rientrato da un interessante viaggio di ricognizione in Cina, non ha dubbi. Per lui se Stellantis chiamasse un produttore asiatico e offrisse un suo stabilimento la priorità dovrebbe riguardare Mirafiori, la storica cattedrale del laburismo italiano. E non lo stabilimento di Cassino, come pure era sembrato trapelare nei giorni scorsi e raccolto dai giornali. Se siamo già al derby tra Piemonte e il Sud del Lazio vuol dire che una svolta nella presenza cinese nel sistema produttivo italiano è considerata più che auspicabile. Se non già in itinere. Oggi la mappa degli insediamenti produttivi asiatici in Italia è variegata: hanno chiuso gli impianti Candy comprati dalla famiglia Fumagalli, hanno i cantieri della Ferretti yacht di cui sono azionisti di maggioranza relativa, poi sono capillarmente diffusi nei capannoni del distretto tessile di Prato e sono presenti nell’azionariato di Pirelli, ma l’approdo a Cassino o Mirafiori segnerebbe, anche simbolicamente, un salto di qualità nella loro partecipazione. Va aggiunto che una seconda opzione cinese, poi, la si può rintracciare anche dietro le difficoltà di Electrolux, la multinazionale svedese degli elettrodomestici storicamente insediata nel nostro Nord Est, che potrebbe decidere – secondo i ricorrenti rumours – di uscire dal mercato europeo e vendere le fabbriche italiane al colosso Midea.

Per il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, Cassino rappresenta un’assoluta priorità perché è lo stabilimento che ha sofferto di più dalle scelte Stellantis anche nel dopo-Tavares. A Mirafiori, invece, la 500 ibrida comunque ha favorito la crescita degli occupati e l’azzeramento della cassa integrazione. Uliano vede di buon occhio, come del resto Airaudo, che arrivi un secondo produttore di auto in Italia ma è contrario “alla cessione” dell’impianto laziale, preferisce “una forma di collaborazione” tra italiani e cinesi. A patto che però che ne derivino serie prospettive in termini di volumi, occupazione e indotto. Insomma che per l’intero territorio sia una svolta radicale.

A Cassino nel ’25 la produzione di auto è crollata sotto quota 20 mila mentre nel 2017 era di 135 mila. Nel 2026 i 2 mila operai dell’impianto hanno finora lavorato solo 13 giorni e si è sempre in attesa di futuri investimenti sulle nuove generazioni di Giulia e Stelvio, oltre che sul potenziamento della Levante. A stare alle indiscrezioni il gruppo maggiormente indiziato per atterrare nel Lazio Sud è Dongfeng, una delle big four cinesi dell’auto che già vende sul nostro mercato grazie all’accordo con alcuni concessionari. Con 130 mila dipendenti e 3 milioni di veicoli l’anno Dongfeng appare un partner credibile, si tratta di vedere se sarà interessato a comprare lo stabilimento (e Stellantis a cederlo) oppure solo ad affittare alcune linee. A dimostrazione di quanto siano cambiate le cose vale la pena sottolineare come, quando solo un paio di anni fa, l’ex presidente di Federmeccanica Federico Visentin, parlava della possibilità di attirare un grosso carmaker cinese in Italia, venisse trattato come un marziano.