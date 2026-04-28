il comunicato
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Così gli Emirati Arabi Uniti comunicano l'uscita dall'Opec
Dal primo maggio uno dei principali paesi produttori di petrolio lascerà l'organizzazione di cui ha fatto parte dal 1967 per "accrescere la flessibilità nella risposta alle dinamiche di mercato", in un momento segnato dalle tensioni nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. La nota diffusa dall'agenzia di stampa statale WAM
28 APR 26
Ultimo aggiornamento: 03:21 PM
ANSA
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la loro decisione di ritirarsi dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e dall'OPEC+, con effetto dal 1° maggio 2026.
Questa decisione è in linea con la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti e con lo sviluppo del loro settore energetico, compresa l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale, e rafforza il loro impegno a svolgere il ruolo di produttore responsabile e affidabile, proiettato verso il futuro dei mercati energetici globali.
Questa decisione è giunta dopo un'attenta revisione della politica produttiva degli Emirati Arabi Uniti e della sua capacità attuale e futura, tenendo conto di ciò che richiede l'interesse nazionale e dell'impegno dello Stato a contribuire efficacemente al soddisfacimento delle urgenti esigenze del mercato, mentre le fluttuazioni geopolitiche persistono nel breve termine a causa delle tensioni nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, che influenzano le dinamiche dell'offerta, e poiché le tendenze di base indicano una continua crescita della domanda globale di energia nel medio e lungo termine.
La stabilità del sistema energetico globale dipende dalla disponibilità di forniture flessibili, affidabili e a prezzi accessibili, e gli Emirati Arabi Uniti hanno investito per soddisfare le mutevoli esigenze in modo efficiente e responsabile, dando priorità alla stabilità dell'approvvigionamento, ai costi e alla sostenibilità.
Questa decisione giunge dopo decenni di cooperazione costruttiva, iniziata con l'adesione degli Emirati Arabi Uniti all'OPEC nel 1967 tramite l'Emirato di Abu Dhabi e proseguita anche dopo la creazione degli Emirati Arabi Uniti nel 1971. Durante questo periodo, il Paese ha svolto un ruolo attivo nel sostenere la stabilità del mercato petrolifero globale e nel promuovere il dialogo tra i Paesi produttori.
La decisione conferma l'evoluzione delle politiche di settore al fine di accrescere la flessibilità nella risposta alle dinamiche di mercato, continuando al contempo a contribuire alla stabilità del mercato in modo ponderato e responsabile.
Gli Emirati Arabi Uniti sono un produttore di petrolio affidabile, competitivo in termini di costi e a bassa intensità di carbonio a livello globale, contribuendo alla crescita globale e alla riduzione delle emissioni.
Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a svolgere un ruolo responsabile aumentando gradualmente e con attenzione la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato.
Grazie a una base di risorse ampia e competitiva, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare le risorse, sostenendo la crescita e la diversificazione economica.
È opportuno sottolineare che questa decisione non modifica l'impegno degli Emirati Arabi Uniti per la stabilità dei mercati globali né il loro approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma rafforza piuttosto la loro capacità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.
Gli Emirati Arabi Uniti ribadiscono il loro apprezzamento per gli sforzi compiuti sia dall'OPEC che dall'alleanza OPEC+, poiché la presenza del Paese nell'organizzazione ha apportato contributi significativi e ha comportato sacrifici ancora maggiori a beneficio di tutti. Tuttavia, è giunto il momento di concentrare gli sforzi su ciò che richiede l'interesse nazionale degli Emirati Arabi Uniti, sull'impegno nei confronti dei partner di investimento e importazione e sulle esigenze del mercato, ed è su questo che si concentreranno in futuro.
Gli Emirati Arabi Uniti ribadiscono inoltre il loro costante impegno a favore di politiche di produzione responsabili e dell'attenzione alla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell'offerta globali.
Lo Stato continuerà a investire lungo l'intera catena del valore del settore energetico, compresi petrolio e gas, energie rinnovabili e soluzioni a basse emissioni di carbonio, per sostenere la resilienza e la trasformazione a lungo termine del sistema energetico.
Gli Emirati Arabi Uniti apprezzano oltre cinquant'anni di cooperazione con i loro partner e continuano a partecipare attivamente al sostegno della stabilità dei mercati energetici globali
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