Così gli Emirati Arabi Uniti comunicano l'uscita dall'Opec

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la loro decisione di ritirarsi dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e dall'OPEC+, con effetto dal 1° maggio 2026.

Questa decisione è in linea con la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti e con lo sviluppo del loro settore energetico, compresa l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale, e rafforza il loro impegno a svolgere il ruolo di produttore responsabile e affidabile, proiettato verso il futuro dei mercati energetici globali.

Questa decisione è giunta dopo un'attenta revisione della politica produttiva degli Emirati Arabi Uniti e della sua capacità attuale e futura, tenendo conto di ciò che richiede l'interesse nazionale e dell'impegno dello Stato a contribuire efficacemente al soddisfacimento delle urgenti esigenze del mercato, mentre le fluttuazioni geopolitiche persistono nel breve termine a causa delle tensioni nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, che influenzano le dinamiche dell'offerta, e poiché le tendenze di base indicano una continua crescita della domanda globale di energia nel medio e lungo termine.

La stabilità del sistema energetico globale dipende dalla disponibilità di forniture flessibili, affidabili e a prezzi accessibili, e gli Emirati Arabi Uniti hanno investito per soddisfare le mutevoli esigenze in modo efficiente e responsabile, dando priorità alla stabilità dell'approvvigionamento, ai costi e alla sostenibilità.

Questa decisione giunge dopo decenni di cooperazione costruttiva, iniziata con l'adesione degli Emirati Arabi Uniti all'OPEC nel 1967 tramite l'Emirato di Abu Dhabi e proseguita anche dopo la creazione degli Emirati Arabi Uniti nel 1971. Durante questo periodo, il Paese ha svolto un ruolo attivo nel sostenere la stabilità del mercato petrolifero globale e nel promuovere il dialogo tra i Paesi produttori.

La decisione conferma l'evoluzione delle politiche di settore al fine di accrescere la flessibilità nella risposta alle dinamiche di mercato, continuando al contempo a contribuire alla stabilità del mercato in modo ponderato e responsabile.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un produttore di petrolio affidabile, competitivo in termini di costi e a bassa intensità di carbonio a livello globale, contribuendo alla crescita globale e alla riduzione delle emissioni.

Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a svolgere un ruolo responsabile aumentando gradualmente e con attenzione la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato.

Grazie a una base di risorse ampia e competitiva, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare le risorse, sostenendo la crescita e la diversificazione economica.

È opportuno sottolineare che questa decisione non modifica l'impegno degli Emirati Arabi Uniti per la stabilità dei mercati globali né il loro approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma rafforza piuttosto la loro capacità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Gli Emirati Arabi Uniti ribadiscono il loro apprezzamento per gli sforzi compiuti sia dall'OPEC che dall'alleanza OPEC+, poiché la presenza del Paese nell'organizzazione ha apportato contributi significativi e ha comportato sacrifici ancora maggiori a beneficio di tutti. Tuttavia, è giunto il momento di concentrare gli sforzi su ciò che richiede l'interesse nazionale degli Emirati Arabi Uniti, sull'impegno nei confronti dei partner di investimento e importazione e sulle esigenze del mercato, ed è su questo che si concentreranno in futuro.

Gli Emirati Arabi Uniti ribadiscono inoltre il loro costante impegno a favore di politiche di produzione responsabili e dell'attenzione alla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell'offerta globali.

Lo Stato continuerà a investire lungo l'intera catena del valore del settore energetico, compresi petrolio e gas, energie rinnovabili e soluzioni a basse emissioni di carbonio, per sostenere la resilienza e la trasformazione a lungo termine del sistema energetico.